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Сеть магазинов "Народный" открыла бюджетный супермаркет в Симферополе

Сеть магазинов "Народный" открыла бюджетный супермаркет в Симферополе

05 ноября 2020, 12:52Экономика Крыма

На проспекте Победы в Симферополе появился супермаркет сети "Народный". Само название сети говорит о нашей цели – дать покупателям возможность набрать полную корзину качественных товаров "на неделю", не прощаясь при этом с месячной зарплатой. Доступные цены достигаются за счет формата магазина-склада, что позволяет экономить на дорогостоящем торговом оборудовании и количестве персонала. Кроме того, "Народный" работает с производителями напрямую – с теми, кто может предложить качественную продукцию по минимальной цене. При этом на полках "Народного" достаточно много хозяйственных и продуктовых товаров известных брендов. Также в магазине работает большой отдел свежего мяса. Мясо поставляется напрямую от производителей Краснодарского края, поэтому качество и цена мясной продукции соответствует политике магазина "Народный".

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