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Новости Крыма

Сеть зарядных станций для электромобилей расширяют в Севастополе

06 января 2024, 16:56Общество

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16 новых высокоскоростных зарядных станций для электромобилей появились за год в Севастополе, эта работа продолжится, рассказал в субботу губернатор города Михаил Развожаев.

"Зарядок становится больше, потому что буквально за год количество официально зарегистрированных электромобилей в нашем городе выросло вшестеро: если в прошлом году их было 38, то сейчас – уже 242. К тому же, в город приезжают туристы – соответственно, в курортный сезон людей на электромобилях становится еще больше, и развивать эту инфраструктуру сейчас очень нужно", – пояснил в своем Telegram-канале глава Севастополя.

Всего, по его данным, теперь в городе расположено 27 зарядных станций. Еще пять планируют построить в этом году.

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