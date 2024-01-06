Сеть зарядных станций для электромобилей расширяют в Севастополе

16 новых высокоскоростных зарядных станций для электромобилей появились за год в Севастополе, эта работа продолжится, рассказал в субботу губернатор города Михаил Развожаев.

"Зарядок становится больше, потому что буквально за год количество официально зарегистрированных электромобилей в нашем городе выросло вшестеро: если в прошлом году их было 38, то сейчас – уже 242. К тому же, в город приезжают туристы – соответственно, в курортный сезон людей на электромобилях становится еще больше, и развивать эту инфраструктуру сейчас очень нужно", – пояснил в своем Telegram-канале глава Севастополя.

Всего, по его данным, теперь в городе расположено 27 зарядных станций. Еще пять планируют построить в этом году.