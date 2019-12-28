Севастопольцев переводят с российских на местные надбавки к пенсиям

С января 2020 года российское федеральное пособие к пенсии в Севастополе заменят региональной доплатой.

Об этом сообщает пресс-служба оккупационного правительства города.

По словам “заместителя начальника” отдела предоставления соцвыплат департамента труда и соцзащиты населения Севастополя Людмилы Воробьевой, севастопольские пенсионеры с доходом ниже прожиточного минимума в декабре получат сразу две пенсии: за декабрь с доплатой и чистую январскую.

В 2020 году дополнительное пособие будет выдаваться пенсионерам с доходом ниже 9 597 рублей (3360 гривен) – такой прожиточный минимум будет введен с января 2020 года.