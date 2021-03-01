Новости Крыма

Севастопольцев признали дисциплинированными в погашении кредитов

01 марта 2021, 11:03Экономика Крыма

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Севастополь вошел в тройку регионов с наиболее низкой долей просроченной задолженности населения банкам. Рейтинг составлен по итогам прошлого года, пишет РИА Новости.

Лидерами по платежной дисциплине по банковским кредитам стали также Ненецкий автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ и Чукотский автономный округ. Самые высокие показатели просроченной задолженности среди российских регионов – у Ингушетии и других республик Северного Кавказа.

"Обращает на себя внимание относительно быстрый рост просрочки в Крыму, где темпы роста кредитования замедляются из-за насыщения рынка, а старые кредиты выходят на просрочку", – уточняется также в исследовании.

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