Севастопольцев ждет суперкороткая рабочая неделя

Жители Севастополя будут иметь всего три официальных рабочих дня на второй неделе июня.

Вторая неделя июня начнется с выходного дня: понедельник, 12 июня, приходится на государственный праздник – День России.

Следующий день будет рабочим. Однако среда снова станет выходным днем. Все это связано с тем, что 14 июня отмечается день рождения Севастополя, и согласно региональному законодательству, этот день является официальным праздником и выходным днем.

После этого жителей Севастополя ожидают еще два рабочих дня, после которых наступят традиционные выходные.