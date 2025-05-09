Севастопольцы возложили цветы к Вечному огню в честь 80-летия Победы

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев, члены правительства и жители города возложили цветы к Вечному огню Мемориала героической обороны Севастополя 1941-1942 годов в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войны и 81-й годовщины освобождения города от от немецко-фашистских захватчиков.

Как отметил губернатор, в Севастополе День Победы встречают с тройной гордостью.

"Желаю каждому сегодня еще раз испытать ту великую радость нашего народа, которая была испытана народом-победителем 80 лет назад. Это легко сделать, потому что в нашей стране, как и в Севастополе, историческая память никогда не прерывалась, какие бы времена ни были", – сообщил Развожаев.