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Новости Крыма

Севастопольцы временно останутся без света в пятницу

04 октября 2024, 10:38Общество

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В Севастополе в пятницу временно отключат электроэнергию в связи с неотложными работами на сетях. Об этом сообщает "Севастопольэнерго".

По данным предприятия, с 08:00 до 17:00 не будет света по улицам: Склонная, Новикова, Клубная, Неглинная, Междурядная.

Также в это время электроэнергия будет отключена в селе Андреевка в с/х Качинский.

С 09:00 до 12:00 не будет света на четырех городских предприятиях по улице Сапунгорская.

С 11:00 до 15:00электричество отключат в районе горы Гасфорта, а также на 17-м километре Ялтинского шоссе.

Отключение электроэнергии с 09:00 до 17:00 на час-полтора произойдет по следующим адресам: ул. 3-я Комендорская, ул. 2-я Комендорская, ЖСТИЗ "Солнечный", ул. 1-я Комендорская, ул. Каштановая, ул. 5-я Комендорская, СНТ "Гидрограф", СНТ "Сапун-гора", ул. Тараса Шевченко, ул. Маринеско Александра, СНТ "Рыбак-5", ул. Июньская, ул. Орхидейная, пер. Снежный, а также КСП Красный Октябрь.

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