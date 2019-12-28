"Севастопольэнерго" предупреждает об отключениях света в январе 2020 года

"Севастопольэнерго" обнародовало график отключений света в городе на январь. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
Ознакомиться с графиком можно на сайте "Севастопольэнерго".
Элекроснабжение Крыма
В Крыму, несмотря на запуск четвертой нитки российского энергомоста весной 2016 года, продолжаются отключения света. С декабря 2015 года в Крым перестала поступать электроэнергия с материковой Украины из-за повреждения электроопоры в Херсонской области. Сейчас Крым снабжается за счет собственной генерации, генераторных установок из России и по энергомосту из Кубани.