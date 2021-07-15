Новости Крыма

Севастополь и Крым вошли в тройку лидеров ЮФО по росту цен в июне

15 июля 2021, 15:43Экономика Крыма

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Севастополь и Крым заняли первое и третье место среди регионов Южного федерального округа по росту потребительских цен за июнь. Об этом сказано в данных Управления федеральной службы госстатистики по Республике Крым и Севастополю.

"Среди регионов Южного федерального округа максимальный рост потребительских цен наблюдался в Севастополе – на 1,2%. В Краснодарском крае потребительская инфляция составила 1,1%. В Республике Крым прирост потребительских цен в июне 2021 года по сравнению с предыдущим месяцем составил 1%", – перечислили в Крымстате. Большая часть инфляции во всех регионах ЮФО вызвана удорожанием продовольственных товаров. При этом самый большой рост цен по-прежнему фиксируется на овощную продукцию. В Крыму цены на овощи за месяц в среднем выросли на 11,4%.

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