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Новости Крыма

Севастополь и пригород во вторник останутся без света

22 октября 2024, 11:36Общество

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Жители Севастополя и прилегающих населенных пунктов во вторник останутся без света из-за неотложных работ на сетях, информирует пресс-служба компании "Севастопольэнерго".

По данным предприятия, с 9:00 до полудня света не будет на улицах Сапунгорская, Ялтинское шоссе, Ахлестина и Лазурная.

С 9.30 до 17:00 без электроэнергии останутся жители села Павловка по улицам Родниковой и Спортивной, в переулках Зернистом, Лебедином, Родниковом, а также села Орлиное – на Урожайной, Счастливой, Интернациональной улицах и в Ровном переулке.

С 9.00 до 17:00 полуторачасовые отключения коснутся абонентов по Балаклавскому и Камышовому шоссе, на улицах Пехотная, Дубравная, Сельская, Еловая, 2-я Бастионная, Синопская, Хрулева, Туннельная, Арцеулова, Античный бульвар, Приморской Армии, Актюбинская, Городское Шоссе, Привольная, 4-А, Парусная, Синютина, Баркасная, Мате Залки, проезд Мачтовый, Связистов, Бородинская, Лазаревская, Орловская, Якутская, Пригородная, Археологическая, Виктора Янова, Авиационная, Алексея Гущина, Предместная, Тюменская и одноименный переулок, Кавалерийская, Клубничная, Рассветная, Сиреневая, Дубинина, Самотечная, Коли Пищенко.

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