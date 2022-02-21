Новости Крыма

Севастополь и Сочи стали лидерами в РФ по снижению цен на "однушки"

21 февраля 2022, 10:12Общество

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Сочи и Севастополь возглавили список российских городов, в которых сильнее всего подешевели однокомнатные квартиры по итогам января. Об этом сказано в обзоре аналитиков консалтинговой группы SRG, опубликованном РБК.

Так, в Сочи "однушки" подешевели на 2,8%, до 6,98 млн рублей, а в Севастополе – на 2,2%, до 5,69 млн рублей.

В перечень городов, в которых однокомнатные квартиры потеряли в цене, также вошли Нижний Новгород (-1,56%, до 3,62 млн); Махачкала (-1,25%, до 2,27 млн руб.); Иркутск (-0,31%, до 3,15 млн руб.); Ижевск (-0,11%, до 2,24 млн руб.) и Челябинск (-0,02%, до 1,79 млн руб.).

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