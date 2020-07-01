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Севастополь оказался на первом месте в России по росту цен на бензин

Севастополь оказался на первом месте в России по росту цен на бензин

Сегодня, 10:39Новости

Севастополь оказался регионом с самым заметным ростом цен на бензин. Об этом свидетельствуют данные Росстата. С 29 июня по 5 июля топливо в городе-герое подорожало на 1,9%. В среднем по стране за этот период цены на бензин выросли на 9 копеек и составили 45,27 рубля за литр. Повышение было зафиксировано в 55 субъектах РФ.

Больше всего подорожал бензин марки Аи-95 – на 12 копеек, до 46,38 рубля за литр. Средние цены на бензин марки Аи-92 выросли на 8 копеек, до 42,78 рубля за литр, марки Аи-98 – на 10 копеек, до 52,37 рубля за литр. Дизельное топливо подорожало на 6 копеек, до 47,94 рубля за литр.

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