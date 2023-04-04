Новости Крыма Севастополь остался без света – что известно

Часть Севастополя в пятницу осталась без электричества из-за аварии на сетях высокого напряжения. Об этом рассказал губернатор города Михаил Развожаев. "В магистральных электрических сетях высокого класса напряжения сработала защита АОН (Автоматическое отключение нагрузки). Энергетические компании города Севастополя занимаются восстановлением подачи электроснабжения потребителям", – написал губернатор в своем Telegram-канале. По его словам, сейчас без электрической энергии остались – Гагаринский, Ленинский, Нахимовский и частично Балаклавский районы. Ориентировочно в течение часа электроснабжение будет восстановлено. Прислать новость Подписаться Поддержать сайт новости

