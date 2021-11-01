Севастополь перешагнул новый порог заболеваемости по COVID-19

За прошедшие сутки в Севастополе зарегистрировано 356 новых случаев заболевания коронавирусом, это новый антирекорд заболеваемости в городе. Об этом информируется в официальной сводке федерального оперштаба по ситуации с COVID-19.

Кроме этого в городе за сутки 114 человек были выписаны по факту выздоровления, еще 14 пациентов с коронавирусом скончались.

Всего с начала пандемии в Севастополе выявили уже 39391 случай заболевания новой коронавирусной инфекции. За все время 33073 человека выздоровели, 1365 пациентов с COVID-19 скончались.