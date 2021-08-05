Новости Крыма

Севастополь получит 1,8 млрд на зарплату медикам и покупку транспорта

05 августа 2021, 12:03Экономика Крыма

5

Правительство направит более 1,8 млрд рублей на обеспечение сбалансированности бюджета Севастополя. Такое распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, информируется на официальном сайте Правительства.

"Деньги пойдут на оплату труда работников медучреждений, погашение задолженностей по контрактам на покупку общественного транспорта, а также на частичное возмещение расходов организаций в сфере теплоснабжения", – говорится в сообщении. Отмечается, что такое решение принято по поручению президента России. Предполагается, что это позволит местным властям в полной мере выполнить свои обязательства перед гражданами, снизит нагрузку на региональную казну. Источником средств станет резервный фонд Правительства.

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Ялте

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Севастополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Керчи

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Евпатории

влажность:

давление:

ветер:

Опрос

Считаете ли вы праздником годовщину "крымской весны"?

Да, это очень значимая для Крыма дата!
Считаю праздником, но не важнее других
Нет, но лишний выходной не помешает
Считаю эту дату черным днем для Крыма
Затрудняюсь ответить
А что такое "крымская весна"?
» Архив опросов
Календарь событий
« Август 2021
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Мы в соцсети
События Крыма
Наверх