Новости Крыма Севастополь получит 1,8 млрд на зарплату медикам и покупку транспорта

Правительство направит более 1,8 млрд рублей на обеспечение сбалансированности бюджета Севастополя. Такое распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, информируется на официальном сайте Правительства. "Деньги пойдут на оплату труда работников медучреждений, погашение задолженностей по контрактам на покупку общественного транспорта, а также на частичное возмещение расходов организаций в сфере теплоснабжения", – говорится в сообщении. Отмечается, что такое решение принято по поручению президента России. Предполагается, что это позволит местным властям в полной мере выполнить свои обязательства перед гражданами, снизит нагрузку на региональную казну. Источником средств станет резервный фонд Правительства. Прислать новость Подписаться Поддержать сайт новости

