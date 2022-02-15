Новости Крыма

Севастополь примет участие в онлайн-фестивале "Книжный маяк Петербурга"

15 февраля 2022, 11:25Общество

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К IV Всероссийскому фестивалю "Книжный маяк Петербурга" впервые присоединятся библиотеки Дальнего Востока, а также учреждение из Севастополя и еще нескольких городов. Об этом на пресс-конференции, посвященной фестивалю, сообщил управляющий вице-президент Российского книжного союза Леонид Палько, сообщает РИА Новости.

По словам Палько, мероприятие пройдет в режиме телемоста, к которому подключатся Севастополь, Сочи, Калининград и Ульяновск, которые он назвал "самыми читающими".

"Это наши самые читающие регионы", – рассказал он.

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