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Севастопольский вуз выиграл полмиллиарда на научные разработки

06 октября 2021, 09:26Общество

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Севастопольский государственный университет защитил пять проектов, ориентированных на развитие нескольких научных отраслей, и выиграл 426 миллионов рублей на их реализацию. Об этом рассказали в пресс-службе вуза.

"Федеральную поддержку получили новаторские проекты, связанные с разработками в области морского приборостроения и робототехники, цифрового моделирования и прогнозирования, а также формирования инновационных инфраструктур для развития учреждения и региона в целом", – рассказали в вузе.

В поле зрения авторов – море и новые возможности человека при изучении глубин, развитие приморских территорий на основе полученного анализа данных об изменении климата и сохранение культурного наследия с помощью технологий новейшего поколения.

Проекты СевГУ рассматривала комиссия министерства науки и высшего образования России, которую возглавил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

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