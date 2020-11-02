Севастополь занимает одну из лидирующих позиций среди регионов страны по уровню и качеству развития некоммерческого сектора (совокупности социально ориентированных некоммерческих организаций). Об этом говорят результаты рейтинга, составленного Общественной палатой РФ в партнерстве с рейтинговым агентством "РАЭКС-Аналитика".

Составители рейтинга поставили задачу ответить на вопрос: "Насколько развит некоммерческий сектор в регионе, а именно, насколько велик его потенциал и насколько эффективно этот потенциал реализуется на практике для взаимодействия с главными заинтересованными сторонами?". Руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества Наталья Киселева оценила местоположение в рейтинге Республики Крым и Севастополя.

По словам эксперта, среди регионов Южного федерального округа первое место занимает Волгоградская область, которая в общероссийском рейтинге находится на 32-й строчке. Севастополь занимает вторую позицию в ЮФО и 35-е место в рейтинге регионов РФ.