Новости Крыма Севастополь в среду частично обесточат – адреса

Часть Севастополя и прилегающие населенные пункты в среду останутся без света из-за неотложных работ на сетях, передает пресс-служба компании "Севастопольэнерго". По данным пресс-службы, с 9 до 17 часов полуторачасовые отключения пройдут по улицам Ильи Юткевича, Командира Малахова, Летчицы Литвиновой, 51-й Армии, Летчицы Себровой, Полковника Закуренкова, Летчицы Бершанской, Евгении Захаровой, Подполковника Бондаря, Павла Елисова, Танкиста Ревкова, Ильи Поликахина, Подполковника Баранова, Разведчика Евглевского, Художника Мальцева, Летчика Соколова, Владимира Папидзе, Райкунова, Лейтенанта Миронова, Александры Федоринчик, Бориса Гульнова, Подполковника Яковлева, Летчика Шаталина, Майора Моздалевского, Вилора Чекмака, Григория Ивашкевича, Валентина Ходырева, Тамары Смоленской, Муссы Гореева, Льва Морозова, Монастырское шоссе, в переулках Берманский, Блиндажный, Кирьянова. В это же время света не будет на территориях садовых товариществ "Горный", "Техника", "Южный экспресс", "Чайка-89", "Таврия", "Декоративное", "Специалист", "Кипарис", "Гераклея-2", "Гранат", "Селена", "Троллейбусник -1", "Сапун-Гора", Прислать новость Подписаться Поддержать сайт новости

