Новости Крыма

Севастополь включат в эксперимент по взиманию курортного сбора с туристов

08 июня 2022, 09:35Общество

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В Совфеде запустили процесс включения Севастополя в число регионов, участвующих в эксперименте по взиманию курортного сбора с туристов. Инициативу учли в соответствующем законопроекте. Об этом на заседании Комитета СФ по экономической политике в рамках Дней Севастополе в Совете Федерации рассказал его председатель Андрей Кутепов.

"Я знаю, что вы активно поддерживаете дополнения, чтобы вы стали участником этого процесса и внутри себя на законодательном уровне могли принимать решения. Мы внесли (Севастополь в число участников)", – сообщил Кутепов.

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