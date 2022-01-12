Севастополь возглавил антирейтинг регионов с "устаревшими" школами

Севастополь стал лидером в числе регионов России, крайне нуждающихся в капитальном ремонте зданий школ. Об этом инфомируется в приложении к проекту приказа Минпросвещения и Минстроя России о программе модернизации школьных систем образования на 2022 – 2026 годы. Соответствующий документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Данная ситуация способствует снижению качества организации образовательного процесса, создает неравные образовательные и инфраструктурные возможности для обучающихся <…>, имеет демотивирующее воздействие на обучающихся и работников соответствующих школ, а в ряде случаев содержит потенциальные риски для комплексной безопасности", – отмечается в приложении к проекту приказа двух министерств.