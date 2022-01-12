Новости Крыма

Севастополь возглавил антирейтинг регионов с "устаревшими" школами

12 января 2022, 13:11Новости

2

Севастополь стал лидером в числе регионов России, крайне нуждающихся в капитальном ремонте зданий школ. Об этом инфомируется в приложении к проекту приказа Минпросвещения и Минстроя России о программе модернизации школьных систем образования на 2022 – 2026 годы. Соответствующий документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Данная ситуация способствует снижению качества организации образовательного процесса, создает неравные образовательные и инфраструктурные возможности для обучающихся <…>, имеет демотивирующее воздействие на обучающихся и работников соответствующих школ, а в ряде случаев содержит потенциальные риски для комплексной безопасности", – отмечается в приложении к проекту приказа двух министерств.

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Ялте

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Севастополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Керчи

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Евпатории

влажность:

давление:

ветер:

Опрос

Считаете ли вы праздником годовщину "крымской весны"?

Да, это очень значимая для Крыма дата!
Считаю праздником, но не важнее других
Нет, но лишний выходной не помешает
Считаю эту дату черным днем для Крыма
Затрудняюсь ответить
А что такое "крымская весна"?
» Архив опросов
Календарь событий
« Январь 2022
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Мы в соцсети
События Крыма
Наверх