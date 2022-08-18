Севастополец лишился полумиллиона рублей после разговора с "банком"

Еще один житель Севастополя лишился крупной суммы денег – с его счета сняли 500 тысяч рублей после того, как он последовал совету дистанционного мошенника, назвавшего себя сотрудником банка. Об этом рассказали в пресс-службе регионального УМВД России.

Полиция регулярно предупреждает о распространенном мошенничестве по одной и той же схеме, но люди продолжают попадаться на уловки. На этот раз звонивший на номер 59-летнего клиента банка незнакомец представился сотрудником безопасности кредитной организации и убедил установить на телефон приложение для удаленного доступа AnyDesk, чтобы защитить банковскую карту от несанкционированного доступа.