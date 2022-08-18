Новости Крыма

Севастополец лишился полумиллиона рублей после разговора с "банком"

18 августа 2022, 12:27Общество

4

Еще один житель Севастополя лишился крупной суммы денег – с его счета сняли 500 тысяч рублей после того, как он последовал совету дистанционного мошенника, назвавшего себя сотрудником банка. Об этом рассказали в пресс-службе регионального УМВД России.

Полиция регулярно предупреждает о распространенном мошенничестве по одной и той же схеме, но люди продолжают попадаться на уловки. На этот раз звонивший на номер 59-летнего клиента банка незнакомец представился сотрудником безопасности кредитной организации и убедил установить на телефон приложение для удаленного доступа AnyDesk, чтобы защитить банковскую карту от несанкционированного доступа.

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Ялте

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Севастополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Керчи

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Евпатории

влажность:

давление:

ветер:

Опрос

Считаете ли вы праздником годовщину "крымской весны"?

Да, это очень значимая для Крыма дата!
Считаю праздником, но не важнее других
Нет, но лишний выходной не помешает
Считаю эту дату черным днем для Крыма
Затрудняюсь ответить
А что такое "крымская весна"?
» Архив опросов
Календарь событий
« Август 2022
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Мы в соцсети
События Крыма
Наверх