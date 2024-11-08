Севастополец получил 8 лет тюрьмы за закладки наркотиков

29-летний севастополец, который делал закладки "соли" в регионе, намереваясь сбывать наркотики, приговорен к восьми годам колонии строгого режима. Об этом рассказали в УФСБ России по Крыму и Севастополю.

В ходе следствия было установлено, что 29-летний мужчина купил наркотическое средство в интернете: уже расфасованную на разовые дозы "соль" он изъял из тайника в районе Камышового шоссе, координаты которого ему указал интернет-продавец.

"Злоумышленник перевез наркотическое средство к себе домой, и на следующий день планировал разложить в тайники в лесопарковой зоне города. По пути к остановке общественного транспорта он был задержан сотрудниками УФСБ с поличным. В его сумке находились подготовленные к сбыту свертки "соли", – говорится в сообщении ведомства.