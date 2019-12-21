Новости Крыма

Севастополец сядет на 15 лет за контрабанду наркотиков из Бельгии

Севастополец сядет на 15 лет за контрабанду наркотиков из Бельгии

21 декабря 2019, 14:23Новости

Гагаринский районный суд Севастополя вынес приговор местному жителю за контрабанду наркотиков из Бельгии, сообщает пресс-служба суда.

Как было установлено, летом прошлого года житель Севастополя договорился с неизвестным из Бельгии о пересылке наркотиков через почту. Тем же летом мужчина заказал у бельгийца 16 граммов "соли" и 94 грамма гашиша, общей стоимостью более 100 тысяч рублей, которые он перевел через платежную систему QIWI.

Менее чем через две недели наркотики пересекли таможенную границу, после чего их отправили в почтовое отделение Севастополя, где мужчину и задержали с полученными посылками.

"За контрабанду наркотиков и незаконные приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере, назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет и штраф в размере 600 тысяч рублей", – говорится в сообщении суда.

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Ялте

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Севастополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Керчи

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Евпатории

влажность:

давление:

ветер:

Опрос

Считаете ли вы праздником годовщину "крымской весны"?

Да, это очень значимая для Крыма дата!
Считаю праздником, но не важнее других
Нет, но лишний выходной не помешает
Считаю эту дату черным днем для Крыма
Затрудняюсь ответить
А что такое "крымская весна"?
» Архив опросов
Календарь событий
« Декабрь 2019
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Мы в соцсети
События Крыма
Наверх