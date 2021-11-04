Новости Крыма

Севастополец украл у подростка телефон и попытался сбыть его родителям

04 ноября 2021, 13:53Происшествия в Крыму

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В Севастополе задержан местный житель, похитивший смартфон и деньги у подростка. Об этом сообщили в севастопольском главке МВД.

Как выяснилось, 13-летний мальчик, играя на детской площадке, оставил на скамейке без присмотра свой рюкзак, и этим воспользовался случайный прохожий. Заметив сумку, 53-летний мужчина спрятал ее под одежду и скрылся.

Добычей вора оказались почти шесть тысяч рублей и телефон. Наличность он потратил, а вот смартфон решил вернуть, и не абы кому, а родителям пострадавшего мальчика. И не просто так, а за вознаграждение.

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