Севастополец украл у подростка телефон и попытался сбыть его родителям

В Севастополе задержан местный житель, похитивший смартфон и деньги у подростка. Об этом сообщили в севастопольском главке МВД.

Как выяснилось, 13-летний мальчик, играя на детской площадке, оставил на скамейке без присмотра свой рюкзак, и этим воспользовался случайный прохожий. Заметив сумку, 53-летний мужчина спрятал ее под одежду и скрылся.

Добычей вора оказались почти шесть тысяч рублей и телефон. Наличность он потратил, а вот смартфон решил вернуть, и не абы кому, а родителям пострадавшего мальчика. И не просто так, а за вознаграждение.