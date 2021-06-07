Севастополец украл у туриста почти 100 тыс. рублей

В Севастополе местный житель украл у туриста 95 тыс. рублей. Об этом проинформировали в пресс-службе УМВД России по городу По данным ведомства, 31-летний севастополец нашел на городском пляже бумажник, в котором лежали документы, банковские карты и 95 тыс. рублей. Местный житель не поверил в подлинность найденных денег, поэтому разместил в интернете объявление о находке кошелька. На него откликнулся 36-летний турист из Москвы: он подтвердил подлинность документов и банкнот и попросил их вернуть. Вместо этого севастополец бросил трубку и добавил номер москвича в черный список, а найденные деньги потратил.

В ходе розыскных работ севастопольская полиция нашла правонарушителя. "В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье "кража". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет", – уточнили в ведомстве.