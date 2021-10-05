Новости Крыма

Севастополец за три часа доставит на МКС первый в мире киноэкипаж

05 октября 2021, 09:51Общество

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Во вторник, 5 октября в 11 часов 55 минут 02 секунды по московскому времени первый в мире киноэкипаж в лице актрисы Юлии Пересильд и кинорежиссера Клима Шипенко отправится в космос в рамках 66-й экспедиции на МКС. Киношников на орбиту доставит Герой России, командир МКС-66 и пилотируемого корабля "Союз МС-19", уроженец Севастополя Антон Шкаплеров. Как сообщил корреспонденту РИА Новости Крым космонавт, корабль достигнет орбиты всего за три часа после начала полета.

Три часа, два витка и "Антошка"

"За три часа мы долетим до станции состыковки, сделав всего два витка. Это новая быстрая схема. Пересильд и Шипенко проведут в космосе 12 дней. Одновременно на орбите будут находиться 7 человек, включая артистов. В том числе Олег Новицкий, космонавт, который вернет съемочную группу на землю", – сообщил космонавт, которому предстоит провести в этой экспедиции полгода.

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