Севастополю нужны деньги на приведение в порядок исторического центра

Исторический центр Севастополя планируют привести в порядок исторический центр и улучшить городскую инфраструктуру. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Instagram по итогам встречи с руководителем Федерального агентства по туризму Зариной Догузовой.

"Мы обсудили перспективы будущего нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Нацпроект планируют реализовывать в рамках трех федеральных проектов. Севастополю важно войти в этот нацпроект и получить финансовую поддержку для улучшения городской инфраструктуры. Нацпроектом предусматривается выделение субсидий для приведения в порядок исторических центров городов", – сообщил Развожаев.

Зарина Догузова, по его словам, уже оценила туристический потенциал Севастополя.