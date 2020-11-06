Новости Крыма

Севастополю нужны деньги на приведение в порядок исторического центра

Севастополю нужны деньги на приведение в порядок исторического центра

06 ноября 2020, 11:09Общество

Исторический центр Севастополя планируют привести в порядок исторический центр и улучшить городскую инфраструктуру. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Instagram по итогам встречи с руководителем Федерального агентства по туризму Зариной Догузовой.

"Мы обсудили перспективы будущего нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Нацпроект планируют реализовывать в рамках трех федеральных проектов. Севастополю важно войти в этот нацпроект и получить финансовую поддержку для улучшения городской инфраструктуры. Нацпроектом предусматривается выделение субсидий для приведения в порядок исторических центров городов", – сообщил Развожаев.

Зарина Догузова, по его словам, уже оценила туристический потенциал Севастополя.

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Ялте

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Севастополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Керчи

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Евпатории

влажность:

давление:

ветер:

Опрос

Считаете ли вы праздником годовщину "крымской весны"?

Да, это очень значимая для Крыма дата!
Считаю праздником, но не важнее других
Нет, но лишний выходной не помешает
Считаю эту дату черным днем для Крыма
Затрудняюсь ответить
А что такое "крымская весна"?
» Архив опросов
Календарь событий
« Ноябрь 2020
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
Мы в соцсети
События Крыма
Наверх