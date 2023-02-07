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Сейсмологи предупреждают о вероятном землетрясении в Крыму

07 февраля 2023, 15:52Главная

Сейсмологи в Крыму зафиксировали предвестники землетрясения. Об этом рассказала директор Крымского республиканского центра оценки сейсмической и оползневой опасности, технического обследования объектов строительства (ГАУ "КРЦ") Татьяна Горелова.

"Утром 7 февраля специалисты крымской сейсмологической станции зафиксировали активность тектонических плит в районе полуострова. На полуострове зафиксированы толчки в два балла, в Сочи – три балла. Сейчас идет дальнейшая обработка, которая позволит спрогнозировать последствия для полуострова", – заявила Горелова.

Также сейсмолог призвала жителей южной части Крыма собрать тревожный чемоданчик с теплыми вещами, а также продуктами на 3 суток и в любой момент быть готовыми к эвакуации.

Напомним, ранее сообщалось о землетрясениях в ряде стран. Более всего пострадали Турция и Сирия. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о землетрясении магнитудой 7,7 с эпицентром на глубине 7 км. По данным спасателей, число жертв в Турции и Сирии к утру вторника превысило 5 тысяч человек. Еще 20 534 человек получили ранения. В результате землетрясений 5 775 зданий обрушились.

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