Стартовали продажи билетов на поезда в Крым, ранее отложенные в связи с плановым ремонтом железнодорожных путей. Об этом информирует официальный Telegram-канал компании-оператора железнодорожных перевозок Гранд Сервис Экспресс.

"Продажи билетов на поезд №179/180 "Таврия" сообщением Санкт-Петербург – Евпатория сегодня были открыты на период с 17 мая по 16 июня. Также с 31 мая открыты продажи для группы беспересадочных вагонов Псков – Чудово – Евпатория", – информирует пресс-служба.

С 29 мая по 17 июня также открыты продажи еще на один поезд из Санкт-Петербурга – №007/008 "Таврия". Он будет курсировать до Севастополя.

Ранее продажи билетов на эти составы были отложены из-за планового ремонта инфраструктуры Октябрьской железной дороги, напоминают в компании. Начиная с 17 июня глубина продаж возрастет до стандартных 90 суток.