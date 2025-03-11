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Новости Крыма

Сезон протекает нетипично: эксперт о заболеваемости ОРВИ в Крыму

11 марта 2025, 11:06Общество

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Сезон ОРВИ в Крыму и Севастополе протекает нетипично, и о достижении пика заболеваемости говорить пока рано. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала главный специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора Виктория Гудзь.

По ее словам, ситуация с заболеваемостью ОРВИ в Республике Крым и Севастополе пока не улучшается, несмотря на потепление, и какие-то прогнозы давать пока рано, поскольку ситуация нетипична.

"Сезон протекает не совсем типично. Он начался несколько позже, чем обычно, если сравнивать с эпидемическими сезонами прошлых годов. Как правило, мы уже в это время идем на спад заболеваемости, а пока мы еще в росте и не достигли пика. Заболеваемость на протяжении семи недель продолжает расти, и на текущий период высокая. Прогнозы пока давать рано", – сказала Гудзь.

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