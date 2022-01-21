Школы на севере Крыма также получили сообщения о минировании

В Армянске и Джанкое, вслед за остальными городами Крыма, отменены занятия в школах из-за сообщений о минировании, поступивших на электронную почту. Об этом РИА Новости Крым проинформировали представители городских властей.

"Такое же сообщение, как и в другие города Крыма, поступило и в наши школы. Сейчас занятия везде отменены. Эвакуацию проводить не пришлось, поскольку сообщение поступило как раз между сменами. Сейчас во всех восьми школах проводится обследование силовиков", – рассказал РИА Новости Крым глава городского совета Джанкоя Сергей Дорошенко.

В школы Армянска также поступили письма с угрозами о минировании.

"Мы прервали занятия в школах, ДЮСШ, школе искусств. Такие меры были приняты из соображений безопасности, сейчас везде работают силовики", – рассказал глава администрации Армянска Анатолий Телиженко.