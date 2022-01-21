Новости Крыма

Школы на севере Крыма также получили сообщения о минировании

21 января 2022, 15:52Общество

1

В Армянске и Джанкое, вслед за остальными городами Крыма, отменены занятия в школах из-за сообщений о минировании, поступивших на электронную почту. Об этом РИА Новости Крым проинформировали представители городских властей.

"Такое же сообщение, как и в другие города Крыма, поступило и в наши школы. Сейчас занятия везде отменены. Эвакуацию проводить не пришлось, поскольку сообщение поступило как раз между сменами. Сейчас во всех восьми школах проводится обследование силовиков", – рассказал РИА Новости Крым глава городского совета Джанкоя Сергей Дорошенко.

В школы Армянска также поступили письма с угрозами о минировании.

"Мы прервали занятия в школах, ДЮСШ, школе искусств. Такие меры были приняты из соображений безопасности, сейчас везде работают силовики", – рассказал глава администрации Армянска Анатолий Телиженко.

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Ялте

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Севастополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Керчи

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Евпатории

влажность:

давление:

ветер:

Опрос

Считаете ли вы праздником годовщину "крымской весны"?

Да, это очень значимая для Крыма дата!
Считаю праздником, но не важнее других
Нет, но лишний выходной не помешает
Считаю эту дату черным днем для Крыма
Затрудняюсь ответить
А что такое "крымская весна"?
» Архив опросов
Календарь событий
« Январь 2022
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Мы в соцсети
События Крыма
Наверх