Шойгу объявил 31 декабря выходным днем для военных в Крыму

Министр обороны России Сергей Шойгу объявил предновогодний день выходным в Вооруженных силах страны.

По словам министра, такое решение он принял с учетом того, что окончание года стало довольно напряженным, и этот выходной день нужен для того, "чтобы успешно завершить год". Начальнику Генштаба ВС Валерию Герасимову предписано довести распоряжение до всех частей и подразделений, а Национальному центру управления обороной – проконтролировать его выполнение.

Последний день 2019 года станет выходным в шести регионах страны: в Крыму, Кировской, Томской, Псковской областях, а также в Ставропольском крае и Карачаево-Черкесии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал журналистам, что вопрос о выходном дне 31 декабря не стоит в повестке дня Кремля. Но сам президент отметил, что считает логичным желание сделать 31 декабря выходным днем. Кроме этого, глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев заявил, что решение некоторых регионов сделать 31 декабря выходным днем нецелесообразно, так как "надо двигаться в сторону экономического роста, а не в сторону каникул".

Ранее министр труда Максим Топилин пояснил, что сделать последний день года выходным невозможно, так как это связано с различными режимами работы и бюджетными расходами, поэтому правительство принимает решение о выходных на следующий год примерно в октябре. В свою очередь глава Крыма Сергей Аксенов объявил 31 декабря выходным днем в Республике