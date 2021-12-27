Шойгу рассказал о судьбе Крыма без России

Если бы Крым не вернулся в 2014 году в состав России, туда бы хлынули украинские неофашисты, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

"Слава богу, что под руководством нашего президента в 2014-м удалось сохранить мир в Крыму. Потому что, если бы вся эта публика – украинские неофашисты, ультранационалисты, экстремисты и наемники из европейских стран и США – прибыли тогда после совершения в Киеве госпереворота, как они собирались, в Крым, – уверяю, никому бы мало не показалось", – уточнил министр в интервью "АиФ".

По словам Шойгу, "там был бы такой очаг, что не потушили бы всем миром".

Глава военного ведомства подчеркнул, что Минобороны РФ до сих пор видит "последствия попыток этих нелюдей вместе с украинскими войсками навести свои порядки в Донецкой и Луганской областях".