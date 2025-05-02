Шторм накроет Крым на три дня

Сильные ливни с грозами и шквалистым ветром прогнозируются в Крыму в ближайшие три дня. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России.

"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в связи с прохождением фронтальных разделов днем 7 и 8 мая и днем 9 мая в Крыму ожидаются кратковременные сильные ливни, грозы, град, шквалистое усиление ветра", – говорится в сообщении.

Спасатели предупреждают, что в данных условиях высока вероятность возникновения аварий на объектах энергетики, нарушения транспортного сообщения, возможны подтопления территорий.