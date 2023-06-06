Штормовое предупреждение объявлено в Керченском проливе

В Керченском проливе во вторник ожидается усиление ветра до 15 м/с, объявлено штормовое предупреждение. Об этом информирует пресс-служба Минтранса России.

Погода в Керченском проливе

На полуострове во второй половине дня ожидается усиление ветра до 15 м/с. Вероятны волны высотой до метра.

"Вводится штормовое предупреждение в связи с усилением ветра до 12-15 м/с. Согласно прогнозу Росгидромета, 6 июня ветер северо-восточный, северный 6-11 м/с, порывы с середины дня до 15 м/с, без осадков. Видимость хорошая, высота волн 50-100 см, температура воздуха +21…23 градуса, температура воды в море +21…22", – говорится в Telegram-канале ведомства.

Паромная переправа – метеозависимый транспорт, поэтому водителям при планировании поездок через Керченский пролив рекомендуют следить за актуальной остановкой.