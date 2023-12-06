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Новости Крыма

Штормовое предупреждение в Керченском проливе: как работает переправа

06 декабря 2023, 12:20Общество

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Керченская паромная переправа в среду работает по фактической погоде, с утра в проливе действует штормовое предупреждение. Об этом проинформировала пресс-служба Росморречфлота.

"В акватории морского порта Керчь действует штормовое предупреждение в связи с ветром 12-17 м/с. Согласно прогнозу Росгидромета, 6 декабря без осадков, видимость хорошая, высота волн 50-100 см, температура воздуха +3…+5 градусов, температура воды в море +7…+8 градусов", – сказано в сообщении.

За последние сутки паромы совершили 12 рейсов. Всего с начала возобновления работы Керченской переправы 9 октября 2022 года через пролив в обе стороны перевезено 401 114 пассажиров и 229 977 грузовиков. В общей сложности паромами выполнено 6 708 рейсов.

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