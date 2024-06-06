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Новости Крыма

Штормовое в Крыму – жителей предупредили об опасности

06 июня 2024, 11:12Общество

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В Крыму в ближайшие дни сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщает ГУ МЧС России по республике со ссылкой на крымский гидрометцентр.

"7-11 июня в южных, восточных районах Крыма и в городе Севастополь сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в центральных районах Крыма ожидается чрезвычайная пожарная опасность", – предупреждают в министерстве.

Особый противопожарный режим установлен на территории полуострова с 17 апреля.

В ГУ МЧС России по РК напоминают, что в этот период строго запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях. В том числе под запретом намеренное сжигание сухой растительности и бытового мусора.

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