В Крыму в ближайшие дни сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщает ГУ МЧС России по республике со ссылкой на крымский гидрометцентр.

"7-11 июня в южных, восточных районах Крыма и в городе Севастополь сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в центральных районах Крыма ожидается чрезвычайная пожарная опасность", – предупреждают в министерстве.

Особый противопожарный режим установлен на территории полуострова с 17 апреля.

В ГУ МЧС России по РК напоминают, что в этот период строго запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях. В том числе под запретом намеренное сжигание сухой растительности и бытового мусора.