Штормовой ветер и проливные дожди ожидаются в Крыму

В пятницу в Крыму ожидается усиление ветра и сильные осадки, в этой связи на всей территории полуострова продолжает действовать штормовое предупреждение, информирует пресс-служба ГУ МЧС России по РК.

"В связи с прохождением холодного фронтального раздела в течение суток 18 февраля в Крыму ожидаются усиление юго-западного ветра с переходом на северо-западный 15-20 м/с, порывы до 25 м/с, дождь, днем в горах со снегом, в центральных, южных, восточных районах и в горах очень сильные осадки", – рассказали в четверг спасатели.