Новости Крыма

Штормовой ветер и проливные дожди ожидаются в Крыму

17 февраля 2022, 15:18Общество

1

В пятницу в Крыму ожидается усиление ветра и сильные осадки, в этой связи на всей территории полуострова продолжает действовать штормовое предупреждение, информирует пресс-служба ГУ МЧС России по РК.

"В связи с прохождением холодного фронтального раздела в течение суток 18 февраля в Крыму ожидаются усиление юго-западного ветра с переходом на северо-западный 15-20 м/с, порывы до 25 м/с, дождь, днем в горах со снегом, в центральных, южных, восточных районах и в горах очень сильные осадки", – рассказали в четверг спасатели.

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Ялте

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Севастополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Керчи

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Евпатории

влажность:

давление:

ветер:

Опрос

Считаете ли вы праздником годовщину "крымской весны"?

Да, это очень значимая для Крыма дата!
Считаю праздником, но не важнее других
Нет, но лишний выходной не помешает
Считаю эту дату черным днем для Крыма
Затрудняюсь ответить
А что такое "крымская весна"?
» Архив опросов
Календарь событий
« Февраль 2022
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28 
Мы в соцсети
События Крыма
Наверх