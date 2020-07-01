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Сильнейшие яхтсмены России проведут сбор в Севастополе

Сильнейшие яхтсмены России проведут сбор в Севастополе

Сегодня, 11:18Новости

Сборная России по парусному спорту проведет спортивный сбор в Севастополе, информирует РИА Новости Спорт со ссылкой на главного тренера команды Наталью Иванову. Яхтсмены приедут в город-герой на три недели – с 7 по 28 августа.

Из-за пандемии коронавируса тренировочные процессы были прерваны. Первый сбор после длинного перерыва российские яхтсмены провели в Сочи со 2 июня по 2 июля, тогда всех участников обязали использовать маски и перчатки везде, кроме занятий на воде. После этого спортсмены занимались домашней подготовкой и тренировались в своих регионах.

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