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Новости Крыма

Сильные дожди с грозами и штормовой ветер: погода в Крыму в понедельник

09 октября 2023, 10:55Общество

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В понедельник холодный атмосферный фронт вызовет на полуострове дожди, ночью местами очень сильные с грозами, днем осадки прекратятся. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.

"Ветер северо-западный 12-17 м/с, местами усилится до штормовых значений 22-27 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8 градусов, на побережье до +12, днем +11…+16, в горах +5…+10 градусов", – говорится в прогнозе.

В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью дождь, днем без осадков. Ветер северо-западный 12-17 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6, днем +12...+14 градусов.

В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью дождь, днем без осадков. Ветер ночью северный северо-западный 10-15 м/с, порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью +7…+9 градусов, днем +14…+16.

В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью дождь с грозой, днем без осадков. Температура воздуха ночью +9...+11 градусов, днем +13…+15.

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