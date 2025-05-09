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Новости Крыма

Сильные ливни с градом и усиление ветра – погода в Крыму в пятницу

09 мая 2025, 12:31Общество

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В праздничный день 9 мая в Крыму ожидается неустойчивая погода. Атмосферный фронтальный раздел вызовет на полуострове кратковременные дожди, в дневные часы местами сильные ливни с грозами и градом, усиление ветра до 15-20 м/с. Ночью и утром в отдельных районах вероятен туман. В западных, центральных и восточных районах полуострова сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.

"Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8…+13 градусов, днем +16…+21, в горах +10…+15 градусов", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10, днем +18...+20 градусов.

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