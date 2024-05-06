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Новости Крыма

Сильный пожар на агрофирме в Крыму полностью потушен

06 мая 2024, 11:46Общество

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Сильный пожар на агрофирме в Крыму полностью потушен. Об этом сообщает ГУ МЧС России по РК.

"В 00:50 утра – полная ликвидация пожара", – сказано в сообщении ведомства.

Как сообщалось ранее, пожар был локализован к 18 часам 5 мая, открытое горение ликвидировано двумя часами позже, но горели деревянные паллеты на открытой площадке.

В тушении пожара принимали участие более 50 человек, площадь пожара составила 1800 кв.м.

Пожар начался днем в воскресенье в селе Жемчужное Нижнегорского района Крыма – загорелись складские помещения АО "Победа" – поставщика сельхозпродукции. По данным МЧС Крыма, загорелись контейнеры для фруктов.

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