Сильный ветер и дождь со снегом обрушатся на Севастополь

В Севастополе ожидается сильный ветер и дождь со снегом. Об этом, ссылаясь на сообщения синоптиков, предупреждает городской главк МЧС.

"Вечером сильный ветер, а ночью дождь со снегом! Вечером 3 февраля усилится северный ветер: порывы могут достигать 20 м/с. В ночь с 3 на 4 февраля ожидаются дождь со снегом и снег, на дорогах местами гололедица, похолодает до температуры от 0 до + 2 градусов", – сказано в Telegram-сообщении ведомства.

Сотрудники МЧС напоминают населению, что при сильном ветре опасно находиться у фасадов домов, под деревьями, рядом с ветхими и слабо укрепленными конструкциями, рекламными щитам и возле опор ЛЭП. Кроме того, в этот период следует держаться подальше от моря – не прогуливаться вдоль набережной и не выходить в море.