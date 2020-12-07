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Сильный ветер и ночной "минус": прогноз погоды на понедельник в Крыму

Сильный ветер и ночной "минус": прогноз погоды на понедельник в Крыму

07 декабря 2020, 10:27Общество

В понедельник в Крыму ожидается местами небольшой дождь и усиление ветра с порывами до 25 м/с, сообщает региональный гидрометцентр. Температура ночью от нуля до -5, днем – до +6, утром туман. В Симферополе ночная температура опустится до -4 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +5. Существенных осадков не ожидается, ветер будет дуть с северо-востока со скоростью до 15 м/с с порывами до 20 м/с.

В Севастополе осадков не предвидится. Ночью температура от 0 до +2, днем от +6 до +8. На ЮБК по прогнозам синоптиков будет переменная облачность, ночью без осадков, утром и днем ожидается небольшой дождь. Ветер северо-восточный 15-20 м/с, с порывами до 25 м/с. Ночью термометры покажут до + 4 градусов, днем – до +9.

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