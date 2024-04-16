Сильный ветер в Крыму ожидается в среду

Штормовое предупреждение в Крыму из-за сильного ветра продлили на среду, 17 апреля. Об этом информирует МЧС республики.

"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 17 апреля в Крыму сохранится юго-западный ветер 17-22 м/с. В данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения", – предупредили в ведомстве.

В связи с угрозой жизни и здоровью населения, жителям республики рекомендовано соблюдать меры безопасности. В частности не выходить в горно-лесную местность, воздержаться от выхода в море и внутренние водоемы, на набережные и берегоукрепительные сооружения.