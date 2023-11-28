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Новости Крыма

Сила циклона над Крымом была равна взрыву водородной бомбы – эксперт

28 ноября 2023, 13:50Общество

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Балканский циклон, который привел к катастрофическим природным последствиям в Крыму, обладал силой пятимегатонной водородной бомбы. Такое сравнение в эфире радио "Sputnik на русском" привел ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Если переводить с джоулей на язык родимых осин, то этот балканец обладает энергией, как будто вы каждые двадцать минут взрываете в атмосфере пятимегатонную водородную бомбу", – сообщил он.

Происходящее в атмосфере синоптик сравнил с закипанием чайника: дойдя до точки кипения, пар начинает срывать крышку. Чем выше температура, тем сильнее испарения водяного пара с поверхности мирового океана и водоемов на суше.

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