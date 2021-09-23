Силовики пришли с обысками в правительство Севастополя

В департаменте сельского хозяйства и потребительского рынка Севастополя сотрудники ФСБ провели обыск и изъяли документы. Об этом РИА Новости Крым рассказал источник в силовых структурах.

"Сейчас проведен обыск и выемка документов. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия. Уголовное дело возбудят позже, и оно будет в Следственном комитете, соответственно, они потом и будут комментировать что-либо", – сообщил собеседник агентства.

Официальных комментариев силовики пока не дают. В самом департаменте сельского хозяйства и потребительского рынка утверждают, что ничего чрезвычайного не происходит: идет обычная проверка.