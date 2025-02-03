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Новости Крыма

Симферополь частично обесточен

03 февраля 2025, 17:47Общество

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20 улиц и переулков крымской столицы обесточены из-за аварии. Об этом информирует пресс-служба компании "Крымэнерго".

"Аварийное отключение город Симферополь. Частично улицы: Чонгарская, Стрелковая, Московская, Куйбышева, Общественная, Титова, Молодых Подпольщиков, Кечкеметская, Вилар, Дорожная, Красная, Свободная, Садовая, Донская; переулки: Донской, Бокуна, Совхозный, Стрелковый, Дорожный, Трамвайный", – сказано в сообщении.

Работает аварийная бригада. Планируемое время восстановления электроснабжения – 3 часа, уточнили на предприятии.

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