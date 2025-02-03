Симферополь частично обесточен

20 улиц и переулков крымской столицы обесточены из-за аварии. Об этом информирует пресс-служба компании "Крымэнерго".
"Аварийное отключение город Симферополь. Частично улицы: Чонгарская, Стрелковая, Московская, Куйбышева, Общественная, Титова, Молодых Подпольщиков, Кечкеметская, Вилар, Дорожная, Красная, Свободная, Садовая, Донская; переулки: Донской, Бокуна, Совхозный, Стрелковый, Дорожный, Трамвайный", – сказано в сообщении.
Работает аварийная бригада. Планируемое время восстановления электроснабжения – 3 часа, уточнили на предприятии.