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Новости Крыма

Симферополь и Каховку связал новый автобусный маршрут

05 июля 2024, 09:00Общество

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Новый автобусный маршрут до Каховки Херсонской области в пятницу запустили из Симферополя, информирует корреспондент РИА Новости Крым.

Автобусы будут отправляться от автовокзала крымской столицы ежедневно.

"Они будут ходить на регулярной основе. Отправление из Симферополя ежедневно в 7:30, из Новой Каховки – в 15:10", – сообщил глава минтранса РК Николай Лукашенко.

В пути пассажиры проведут порядка пяти часов. Протяженность маршрута составляет около 258 километров. Остановки запланированы в Красноперекопске, Армянске и Чаплынке.

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