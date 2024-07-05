Симферополь и Каховку связал новый автобусный маршрут

Новый автобусный маршрут до Каховки Херсонской области в пятницу запустили из Симферополя, информирует корреспондент РИА Новости Крым.

Автобусы будут отправляться от автовокзала крымской столицы ежедневно.

"Они будут ходить на регулярной основе. Отправление из Симферополя ежедневно в 7:30, из Новой Каховки – в 15:10", – сообщил глава минтранса РК Николай Лукашенко.

В пути пассажиры проведут порядка пяти часов. Протяженность маршрута составляет около 258 километров. Остановки запланированы в Красноперекопске, Армянске и Чаплынке.